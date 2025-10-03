Эндж — первый за 100 лет тренер «Ноттингема», который не выиграл ни разу в первых 6 матчах

Для Энджа Постекоглу, который сменил Нуну Эшпириту Санту на посту тренера «Ноттингем Форест», сегодняшний матч стал шестым с командой — в этих встречах у клуба 2 ничьих и 4 поражения.
Таким образом, Постекоглу стал первым за последние сто лет главным тренером «Ноттингема», который не смог одержать ни одной победы в своих первых шести матчах во главе клуба.
В последний раз подобное случалось в 1925 году, когда Джон Бэйнс не выиграл ни разу в своих первых 7 матчах. После этого Бэйнс проработал в «Ноттингеме» 4 года.