Экс-супруга игрока «Реала» задолжала 32 000 евро за аренду дома под Мадридом. Женщина отказывается съехать, оскорбляет собственников и ведет роскошный образ жизни

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
2
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
3
:
ПАОК
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
2
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
0
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
0
:
Ференцварош
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
2
:
Зальцбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
1
:
Динамо З
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Абердин
2
:
Шахтер
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
4
:
АЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
3
:
АЕК
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Сигма
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
0
:
Самсунспор
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
2
:
Университатя Кр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
0
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Слован Бр
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
4
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
1
:
Утрехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
0
:
Брага
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
0
:
Янг Бойз
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
0
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Гоу Эхед Иглз
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
3
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо К
0
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
КуПС
1
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
3
:
Брейдаблик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
4
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
1
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
0
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
2
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
5
:
Линколн
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Динамо Мх
1
:
Ростов
1
П1
X
П2

Экс-супруга игрока «Реала» задолжала 32 000 евро за аренду дома под Мадридом. Женщина отказывается съехать, оскорбляет собственников и ведет роскошный образ жизни

В программе El Programa de Ana Rosa на телеканале Telecinco собственник дома Хосе и его жена рассказали об экс-супруге известного игрока мадридского «Реала» и дочери двух испанских актеров, которая отказывается платить за аренду.

Источник: Спортс"

В программе El Programa de Ana Rosa на телеканале Telecinco собственник дома Хосе и его жена рассказали об экс-супруге известного игрока мадридского «Реала» и дочери двух испанских актеров, которая отказывается платить за аренду.

Женщина снимает дом в Торрелодонесе (муниципалитет в провинции Мадрид), площадью 90 м², с бассейном, гаражом и кладовой. Супруги сдавали его за 1050 евро в месяц, но арендаторша внезапно перестала платить. На данный момент долг составляет около 32 тысяч евро.

"Нам никто не помогает. Моя жена сейчас на больничном, у нее рак, она работает на себя и получает совсем немного, и нам жизненно необходимы эти деньги. Сегодня она даже пришла в ресторан родственников и начала там нас оскорблять.

Я обычный работяга, мы сдавали этот дом по очень низкой цене для этого района, а в итоге оказались в долговой яме. Нам никто не помогает, только мэр Торрелодонеса пытается вмешаться. Но так продолжаться не может — это несерьезно, и в других странах такого просто не бывает", — сказал Хосе, собственник дома.

Представитель агентства недвижимости, сопровождавшего сделку, пояснил, кем является арендаторша.

«Нам сказали, что она — настоящая находка: дочь известных актеров, бывшая жена знаменитого футболиста “Реала”, к тому же с тремя официальными зарплатами. Она обманула и агента, и нас всех. Сейчас должна 32 тысячи евро и при этом продолжает вести роскошный образ жизни», — сообщили в агентстве.