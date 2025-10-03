Президент «Урала» о Первой лиге: «У губерний нет денег на ВАР. Слишком дорогое удовольствие. А очки нам никто не вернет»

— Как арбитр не увидел, что мяч попал Сунгатулину в плечо, а не в руку? Он же находился рядом.
— Хороший вопрос… Видимо, опять же опыта не хватило. Может, в голове сидела мысль: не поставлю пенальти — ошибусь, меня накажут…
— А вы с ним разговаривали после матча?
— Он сказал, что ему показалось: была рука. Но теперь-то что делать? Счет на табло. Да, можем попросить ЭСК разобрать эпизод. Ну и что? Накажут арбитра, пропустит он два тура. А очки-то нам никто не вернет!
— Если бы в ФНЛ на всех стадионах был ВАР, этот пенальти отменили бы.
— Во-первых, система ВАР должна быть действительно у всех клубов, а не только у трех, как это было в прошлом сезоне.
— Это нереально?
— Понимаете, у губерний нет денег на ВАР. Сейчас всем тяжело. Слишком дорогое удовольствие. Клубы не могут себе позволить тратить большие суммы. Никто на такое не пойдет. Ведь в регионах не только футбол, но и другие виды спорта есть, — сказал Григорий Иванов.