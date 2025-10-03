Кейн об атаке из глубины: «Нравится иногда опускаться и получать мяч ближе к середине поля. Когда играешь “девятку”, не так часто касаешься его»

— Да, конечно. Мне нравится иногда опускаться и получать мяч ближе к середине поля. Иногда, когда играешь «девятку», ты не так часто касаешься мяча. Но в таких матчах, особенно с Нико впереди, это позволяет мне быть более вовлеченным в игру — начинать атаки, смещаться на фланг, а потом подключаться в штрафную чуть позже. Сегодня это сработало.