Будущее Пивоварова в «Динамо» определится ближе к концу сезона («Чемпионат»)

Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
2
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
3
:
ПАОК
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
2
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
0
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
0
:
Ференцварош
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
2
:
Зальцбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
1
:
Динамо З
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Абердин
2
:
Шахтер
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
4
:
АЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
3
:
АЕК
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Сигма
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
0
:
Самсунспор
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
2
:
Университатя Кр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
0
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Слован Бр
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
4
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
1
:
Утрехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
0
:
Брага
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
0
:
Янг Бойз
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
0
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Гоу Эхед Иглз
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
3
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо К
0
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
КуПС
1
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
3
:
Брейдаблик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
4
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
1
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
0
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
2
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
5
:
Линколн
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Динамо Мх
1
:
Ростов
1
П1
X
П2

Будущее Пивоварова в «Динамо» определится ближе к концу сезона («Чемпионат»)

Контракт генерального директора с бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года. Решение о его продлении будет принято ближе к концу сезона, сообщает «Чемпионат».

Источник: Спортс"

Пивоваров занимает должность гендиректора клуба с января 2021-го.

Накануне Дмитрий Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо».

После 10 туров москвичи занимают в Мир РПЛ 7-е место.