Три тренера пришли в воронежский «Факел»

Тренерский штаб воронежского «Факела» пополнили три специалиста. В их числе — работавший в нашем клубе в сезоне-2022/23 Константин Синеоков, экс-форвард «Факела» Игорь Лебеденко, который в сезоне-2024/25 трудился в новороссийском «Черноморце», и экс-защитник «Локомотива», «Ростова», «Терека» и «Томи», поработавший в штабах минского «Динамо», «Энергетик-БГУ», «Телави» и «Черноморца» Сергей Омельянчук.