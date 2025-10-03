Три тренера пришли в воронежский «Факел»

Тренерский штаб воронежского «Факела» пополнили три специалиста. В их числе — работавший в нашем клубе в сезоне-2022/23 Константин Синеоков, экс-форвард «Факела» Игорь Лебеденко, который в сезоне-2024/25 трудился в новороссийском «Черноморце», и экс-защитник «Локомотива», «Ростова», «Терека» и «Томи», поработавший в штабах минского «Динамо», «Энергетик-БГУ», «Телави» и «Черноморца» Сергей Омельянчук.
Тем временем в тренерском штабе «Факела» продолжат работу Михаил Смирнов, Сергей Брызгалов и Александр Чихрадзе.
4 октября «огнеопасные» примут на своем поле «Волгу» из Ульяновска. Встреча на «Факеле» начнется в 17:00. После 12 туров «Факел» идет на третьем месте с 24 очками в первой лиге. Выше только два клуба — костромской «Спартак» (27) и «Урал» из Екатеринбурга (24).
Напомним, что Игоря Шалимова отправили в отставку 29 сентября, а 1 октября клуб возглавил Олег Василенко.