Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
Хоффенхайм
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.02
П2
3.75
Футбол. Италия
21:45
Верона
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.20
П2
3.30
Футбол. Франция
21:45
Париж
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.10
П2
4.70
Футбол. Англия
22:00
Борнмут
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.58
П2
3.92
Футбол. Испания
22:00
Осасуна
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.19
X
2.96
П2
4.25
Футбол. Премьер-лига
04.10
Акрон
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
7.75
X
5.23
П2
1.40

Три тренера пришли в воронежский «Факел»

В штаб Олега Василенко вошли три специалиста.

Источник: ФК "Факел"

Тренерский штаб воронежского «Факела» пополнили три специалиста. В их числе — работавший в нашем клубе в сезоне-2022/23 Константин Синеоков, экс-форвард «Факела» Игорь Лебеденко, который в сезоне-2024/25 трудился в новороссийском «Черноморце», и экс-защитник «Локомотива», «Ростова», «Терека» и «Томи», поработавший в штабах минского «Динамо», «Энергетик-БГУ», «Телави» и «Черноморца» Сергей Омельянчук.

Тем временем в тренерском штабе «Факела» продолжат работу Михаил Смирнов, Сергей Брызгалов и Александр Чихрадзе.

4 октября «огнеопасные» примут на своем поле «Волгу» из Ульяновска. Встреча на «Факеле» начнется в 17:00. После 12 туров «Факел» идет на третьем месте с 24 очками в первой лиге. Выше только два клуба — костромской «Спартак» (27) и «Урал» из Екатеринбурга (24).

Напомним, что Игоря Шалимова отправили в отставку 29 сентября, а 1 октября клуб возглавил Олег Василенко.