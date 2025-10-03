Ричмонд
RFEF о Ямале: «Медслужба “Барселоны” сообщила о дискомфорте в области паха сегодня днем, после публикации заявки сборной. Ламин исключен из состава»

Сегодня стало известно, что вингер «Барселоны» вновь испытывает дискомфорт в паху, из-за чего пропустит 2−3 недели. Ранее он пропустил несколько матчей в сентября из-за той же проблемы.

Источник: Спортс"

Позднее Marca сообщила, что последний контакт между «Барсой» и Федерацией футбола Испании (RFEF) перед объявлением списка вызванных в сборную игроков состоялся в четверг днем, и в нем не упоминалось о серьезной травме. В связи с этим Ямаль был вызван в национальную команду.

"Ламин Ямаль был исключен из состава команды Луиса де ла Фуэнте на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года против Грузии в Эльче и Болгарии в Вальядолиде.

Вчера медицинской службой RFEF был сделан запрос [об игроке]. Медицинская служба «Барселоны» сообщила о дискомфорте в области паха у вингера «Блауграны» сегодня днем, после публикации официального состава.

Поэтому, чтобы обеспечить скорейшее и безопасное восстановление, как в случае всех игроков сборной Испании, он был исключен из состава", — говорится в заявлении RFEF.

Де ла Фуэнте о недовольстве Флика тем, что Ямаль играл за сборную с травмой: «Меня удивило, что у бывшего тренера национальной команды такое мнение».