Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.33
П2
1.38
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
0
:
Кельн
1
П1
X
П2

Масалитин о дерби: «В “Спартаке” более квалифицированные игроки, чем в ЦСКА. Но командной игры у красно-белых нет, армейцы хорошо прессингуют и играют на контратаках»

Команды сыграют на «ВЭБ Арене» в 11-м туре Мир РПЛ в воскресенье.

Источник: Спортс"

«Я считаю, что в “Спартаке” собраны более квалифицированные игроки, чем в ЦСКА. Однако, как таковой командной игры у красно-белых пока нет. Подопечные Деяна Станковича совершают слишком много ошибок в обороне, которые влияют на результат.

А у красно-синих наоборот очень хорошая и сыгранная линия защиты. Также надо отметить, что команда Фабио Челестини играет с азартом и юношеским максимализмом. В общем, думаю, что гости возьмут мяч под контроль, а хозяева будут прессинговать и играть на контратаках, что очень хорошо умеют.

Но прогноз делать на предстоящую встречу делать не буду, потому что тяжело предсказывать такие матчи. В дерби могут быть и судейские ошибки, и травмы, и удаления«, — сказал экс-нападающий ЦСКА и “Спартака”.