Невилл об «МЮ» и Амориме: «Игра и результаты неприемлемы. Я бы никогда не стал призывать уволить тренера, но руководство захочет перемен как можно скорее»

Я знаю, насколько сложна работа тренера, и никогда не заявил бы на телевидении, что тренера следует уволить.
Но подозреваю, что руководство «Манчестер Юнайтед» захочет как можно скорее увидеть перемены«, — сказал NBC экс-защитник “МЮ”.
Невилл про «МЮ»: «Некоторые футболисты сомневаются в системе. Иногда трудно смотреть на Маунта на профильной позиции, но ставить его левым защитником — нелепо».
Аморим о том, понимают ли игроки «МЮ» его схему: «Нельзя сказать, что что-то не работает, если это срабатывало ранее».