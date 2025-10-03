Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.33
П2
1.38
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
0
:
Кельн
1
П1
X
П2

Невилл об «МЮ» и Амориме: «Игра и результаты неприемлемы. Я бы никогда не стал призывать уволить тренера, но руководство захочет перемен как можно скорее»

"Он меняет защитников в каждом матче. И игра, и результаты просто неприемлемы. Поэтому я очень, очень обеспокоен.

Источник: Спортс"

Я знаю, насколько сложна работа тренера, и никогда не заявил бы на телевидении, что тренера следует уволить.

Но подозреваю, что руководство «Манчестер Юнайтед» захочет как можно скорее увидеть перемены«, — сказал NBC экс-защитник “МЮ”.

Невилл про «МЮ»: «Некоторые футболисты сомневаются в системе. Иногда трудно смотреть на Маунта на профильной позиции, но ставить его левым защитником — нелепо».

Аморим о том, понимают ли игроки «МЮ» его схему: «Нельзя сказать, что что-то не работает, если это срабатывало ранее».