За изнасилование 18-летней с отягчающими обстоятельствами экс-вратарю «Нанси» Валету грозит до 20 лет тюрьмы. Девушка обвинила игрока в «вагинальных и анальных проникновениях»

Предполагается, что в декабре 2019 года футболист изнасиловал 18-летнюю девушку у выхода из ночного клуба, принудительно совершив несколько «вагинальных и анальных проникновений».
Потерпевшая заверила полицию, что хоть и находилась под влиянием алкоголя, но неоднократно заявляла игроку «Нанси» о несогласии на половой акт. Обвиняемый не отрицает, что сексуальный контакт был, но настаивает на том, что он произошел по обоюдному согласию.
Руководство «Граса» на данный момент «не ставит продолжение работы с игроком под сомнение» и руководствуется «презумпцией невиновности до вынесения приговора». Подчеркивается, что Валет при трансфере предупреждал о ведущемся в отношении него расследовании.