Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.33
П2
1.38
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
0
:
Кельн
1
П1
X
П2

«МЮ» и «Ман Сити» связались с опорником «Баварии» Павловичем. «ПСЖ» и «Ювентусу» немец тоже интересен

Как сообщает Bild со ссылкой на Daily Mail, «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» связались с представителями полузащитника «Баварии». Пеп Гвардиола хочет подписать футболиста сборной Германии сильнее, чем Рубен Аморим.

Источник: Спортс"

Также интерес к Павловичу проявляют «Ювентус» и «ПСЖ».

21-летний игрок провел 4 матча в Бундеслиге в этом сезоне и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.