«Арсенал» и Тимбер начали переговоры о продлении контракта

Отмечается, что «канониры» хотят вознаградить защитника за впечатляющие выступления, сделавшие его ключевым игроком команды Микеля Артеты.
Главный тренер высказался по этому вопросу на сегодняшний пресс-конференции.
"Юрриен — действительно хороший пример игрока, который попал в сложные обстоятельства в самом начале своего пребывания в клубе, получив серьезную травму. То, как он вернулся и помог команде, просто феноменально.
Я думаю, он станет еще одним игроком, который, надеюсь, останется с нами надолго«, — сказал главный тренер “Арсенала”.
Тимбер перешел в лондонский клуб из «Аякса» летом 2023 года. В свой первый сезон на «Эмирейтс» он провел всего один матч из-за травмы передней крестообразной связки. В сезоне-2024/25 на его счету 51 матч.
