Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.33
П2
1.38
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
0
:
Кельн
1
П1
X
П2

Хави о «Золотом мяче»: «Ямаль заслуживал, как и Витинья, Салах, Педри и Рафинья, но трофеи перевесили. Ламин победит, когда его команда выиграет ЛЧ или ЧМ»

— В этот раз перевесили коллективные трофеи. Как по мне — конечно, он его заслуживал. Как и Витинья, Салах, Педри и Рафинья… Многие его заслуживали, но в итоге трофеи [выигранные Дембеле] оказались весомее.

Источник: Спортс"

Ламин его получит, я в этом уверен, но когда его команда выиграет Лигу чемпионов или чемпионат мира.

— Ожидали ли вы такого прорыва, когда давали ему дебютировать?

— Да, без сомнения. Мы в штабе уже об этом говорили. Сказали, что есть задел для «Золотого мяча». Наблюдая за его тренировками, мы сразу замечали некоторые вещи. Быстро становится понятно, что это один из избранных, — сказал бывший главный тренер «Барселоны».

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше