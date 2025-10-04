Хави о «Золотом мяче»: «Ямаль заслуживал, как и Витинья, Салах, Педри и Рафинья, но трофеи перевесили. Ламин победит, когда его команда выиграет ЛЧ или ЧМ»

Ламин его получит, я в этом уверен, но когда его команда выиграет Лигу чемпионов или чемпионат мира.
— Ожидали ли вы такого прорыва, когда давали ему дебютировать?
— Да, без сомнения. Мы в штабе уже об этом говорили. Сказали, что есть задел для «Золотого мяча». Наблюдая за его тренировками, мы сразу замечали некоторые вещи. Быстро становится понятно, что это один из избранных, — сказал бывший главный тренер «Барселоны».
