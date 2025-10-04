Безуглов о Мусаеве и защитной маске: «Тамерлан будет носить ее до матча со “Спартаком” включительно. Потом будем смотреть»

Он будет ее носить включительно до матча со «Спартаком». А потом будем смотреть по ситуации", — сказал глава медицинского штаба ЦСКА.
«Тамерлан носит защитную маску на лице из-за перелома носа, полученного в игре против “Сочи” (3:1).
Он будет ее носить включительно до матча со «Спартаком». А потом будем смотреть по ситуации", — сказал глава медицинского штаба ЦСКА.
В 10 играх сезона РПЛ на счету форварда 1 гол и 1 ассист.
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет в воскресенье.