Агент Барбоза о России: «У сборной сильнейшее поколение, на ЧМ-2026 они бы не потерялись. Каждый год появляются игроки, о которых говорят во всем мире»

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.45
П2
1.37
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.30
П2
2.40
Футбол. Англия
14:30
Лидс
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.55
П2
2.59
Футбол. Испания
15:00
Овьедо
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.33
П2
3.02
Футбол. Премьер-лига
15:15
Рубин
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.71
П2
4.25
Футбол. Италия
16:00
Лацио
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.47
П2
5.32
Футбол. Италия
16:00
Парма
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.58
П2
4.43
Футбол. Германия
16:30
Аугсбург
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.62
П2
2.59
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.00
П2
4.90
Футбол. Германия
16:30
Боруссия Д
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.68
П2
4.60
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.67
П2
3.00
Футбол. Англия
17:00
Арсенал
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
16.00
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.73
П2
6.36
Футбол. Первая лига
17:00
Факел
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.56
X
3.91
П2
7.00
Футбол. Первая лига
17:00
Чайка
:
Родина
Все коэффициенты
П1
6.35
X
3.97
П2
1.57
Футбол. Испания
17:15
Жирона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.47
П2
3.05
Футбол. Премьер-лига
17:30
Краснодар
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.08
П2
5.41
Футбол. Франция
18:00
Метц
:
Марсель
П1
X
П2
Футбол. Италия
19:00
Интер
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
15.00
Футбол. Англия
19:30
Челси
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.89
П2
2.34
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
6.41
X
5.95
П2
1.42
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.86
П2
6.36
Футбол. Премьер-лига
19:45
Динамо
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.75
П2
3.35
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
0
:
Кельн
1
П1
X
П2

Агент Барбоза о России: «У сборной сильнейшее поколение, на ЧМ-2026 они бы не потерялись. Каждый год появляются игроки, о которых говорят во всем мире»

"Сейчас у сборной России сильнейшее поколение. Каждый год появляются игроки, о которых говорят во всем мире — Батраков, Кисляк, Глебов, до этого были Тюкавин и Захарян.

Источник: Спортс"

Уверен, если собрать всех сильнейших игроков, то получится отличная команда. Эта сборная не потерялась бы на ЧМ-2026. К сожалению, вероятности увидеть эту команду на предстоящем мундиале нет, но, надеюсь, возвращение россиян все же произойдет в ближайшее время. Тогда мы сможем наконец увидеть эту сборную на официальном турнире", — сказал футбольный агент.