Тухель о том, что без Беллингема Англия не выиграет ЧМ: «У вас есть доказательство? Против Сербии мы показали лучшую игру»

Полузащитник «Реала», вернувшийся в строй после операции на плече, не вошел в заявку британцев на товарищескую игру с Уэльсом 9 октября и матч квалификации ЧМ-2026 против Латвии 14-го.

Источник: Спортс"

— Нельзя выиграть чемпионат мира без самых креативных игроков.

— А чем докажете? У вас есть доказательство?

— Но вы согласны, что у команд с креативными игроками больше шансов выигрывать матчи?

— У вас есть доказательство? То, чего мы добились на прошлом сборе, не считается? У меня есть доказательство, что наш последний сбор был лучшим. Я оставил состав прежним.

— То есть достаточно одной хорошей игры в Сербии (5:0), чтобы оставить за бортом Беллингема и других футболистов?

— На данный момент — да. Этого достаточно. Думаю, многие поймут это решение, потому что оно очевидно. Три недели назад мы провели лучший сбор, показав лучшую игру за время моей работы здесь. И почему бы мне не оставить состав прежним?

В клубном футболе почти так же. Два топ-игрока, в том числе капитан, травмированы, а вам играть в Лиге чемпионов. Бац — и вы проводите лучший матч. К следующей субботе оба игрока возвращаются в строй, и вы говорите им: "Ребята, я не меняю состав, но означает ли это, что я вам не доверяю? Означает ли это, что вы перестали быть нашими ключевыми игроками? Нет.

— «Ливерпуль» бы, пожалуй, всегда менял победный состав — ради возвращения Салаха?

— Ну, это «Ливерпуль». Это не мы, — сказал тренер сборной Англии.