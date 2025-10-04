Тухель о том, что без Беллингема Англия не выиграет ЧМ: «У вас есть доказательство? Против Сербии мы показали лучшую игру»

— Нельзя выиграть чемпионат мира без самых креативных игроков.
— А чем докажете? У вас есть доказательство?
— Но вы согласны, что у команд с креативными игроками больше шансов выигрывать матчи?
— У вас есть доказательство? То, чего мы добились на прошлом сборе, не считается? У меня есть доказательство, что наш последний сбор был лучшим. Я оставил состав прежним.
— То есть достаточно одной хорошей игры в Сербии (5:0), чтобы оставить за бортом Беллингема и других футболистов?
— На данный момент — да. Этого достаточно. Думаю, многие поймут это решение, потому что оно очевидно. Три недели назад мы провели лучший сбор, показав лучшую игру за время моей работы здесь. И почему бы мне не оставить состав прежним?
В клубном футболе почти так же. Два топ-игрока, в том числе капитан, травмированы, а вам играть в Лиге чемпионов. Бац — и вы проводите лучший матч. К следующей субботе оба игрока возвращаются в строй, и вы говорите им: "Ребята, я не меняю состав, но означает ли это, что я вам не доверяю? Означает ли это, что вы перестали быть нашими ключевыми игроками? Нет.
— «Ливерпуль» бы, пожалуй, всегда менял победный состав — ради возвращения Салаха?
— Ну, это «Ливерпуль». Это не мы, — сказал тренер сборной Англии.