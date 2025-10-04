Тухель о том, что без Беллингема Англия не выиграет ЧМ: «У вас есть доказательство? Против Сербии мы показали лучшую игру»

В клубном футболе почти так же. Два топ-игрока, в том числе капитан, травмированы, а вам играть в Лиге чемпионов. Бац — и вы проводите лучший матч. К следующей субботе оба игрока возвращаются в строй, и вы говорите им: "Ребята, я не меняю состав, но означает ли это, что я вам не доверяю? Означает ли это, что вы перестали быть нашими ключевыми игроками? Нет.