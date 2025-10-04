«В следующий раз вы сами составите заявку, а затем мы обсудим. Мы никогда не объясняем невызванным в сборную игрокам, почему они не попали в состав, так что я не собираюсь это делать», — сказал тренер сборной США.
Почеттино — журналисту о невызове Мусы и Скалли в сборную США: «В следующий раз вы сами составите заявку, а мы обсудим. Никогда не объясняем игрокам, почему они не попали в состав»
Представитель СМИ хотел узнать, почему Юнус Муса и Джо Скалли не попали в заявку на товарищеские матчи с Эквадором и Австралией.