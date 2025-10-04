Бывший тесть Кокорина вымогал у Смолова 1 млн долларов, чтобы замять дело с дракой (Иван Карпов)

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.60
X
5.90
П2
1.34
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.27
П2
2.37
Футбол. Англия
14:30
Лидс
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.45
П2
2.68
Футбол. Испания
15:00
Овьедо
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.35
П2
3.21
Футбол. Премьер-лига
15:15
Рубин
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.71
П2
4.25
Футбол. Италия
16:00
Лацио
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.47
П2
4.72
Футбол. Италия
16:00
Парма
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.49
П2
4.30
Футбол. Германия
16:30
Аугсбург
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.60
П2
2.76
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.00
П2
5.10
Футбол. Германия
16:30
Боруссия Д
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.81
П2
4.90
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.67
П2
2.96
Футбол. Англия
17:00
Арсенал
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.32
П2
15.00
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.75
П2
6.30
Футбол. Первая лига
17:00
Факел
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.58
X
3.91
П2
7.00
Футбол. Первая лига
17:00
Чайка
:
Родина
Все коэффициенты
П1
6.30
X
3.99
П2
1.59
Футбол. Испания
17:15
Жирона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.40
П2
3.09
Футбол. Премьер-лига
17:30
Краснодар
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.08
П2
5.41
Футбол. Франция
18:00
Метц
:
Марсель
П1
X
П2
Футбол. Италия
19:00
Интер
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.48
П2
16.00
Футбол. Англия
19:30
Челси
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.95
П2
2.32
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
7.00
X
6.10
П2
1.40
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.84
П2
6.40
Футбол. Премьер-лига
19:45
Динамо
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.95
П2
3.85
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.79
П2
4.10
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.45
П2
3.25
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.09
П2
7.40
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.79
П2
2.04

Бывший тесть Кокорина вымогал у Смолова 1 млн долларов, чтобы замять дело с дракой (Иван Карпов)

Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на инсайдера Иван Карпов, сторона защиты экс-форварда «Краснодара» заявила, что бывший тесть Кокорина Руслан Валитов пытался получить у Смолова 1 млн долларов, чтобы замять дело о драке в «Кофемании».

Источник: Спортс"

Первый разговор Смолова с Валитовым и пострадавшим в драке Андреем Попелухой состоялся в ресторане Christian.

«На встрече Федору прозрачно намекнули, что нужен 1 млн долларов, чтобы замять дело с органами. Якобы у Попелухи имеются связи в ФСБ и ФСО, которые способны повлиять на ход следствия», — пишет Карпов.

В тот же день Смолов связался с Валитовым и отказался платить за влияние на силовые структуры и подчеркнул, что намерен действовать в рамках закона. При этом он предложил увеличить размер компенсации за вред здоровью и моральный ущерб с 1 до 5 млн рублей для мирного урегулирования.

Валитов стал убеждать Смолова, что в этом случае ничего хорошего ему не светит. По совету адвокатов Смолов вел запись разговора, после чего подал заявление о вымогательстве и покушении на мошенничество. Сейчас по факту обращения проводится проверка.