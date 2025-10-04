Бывший тесть Кокорина вымогал у Смолова 1 млн долларов, чтобы замять дело с дракой (Иван Карпов)

В тот же день Смолов связался с Валитовым и отказался платить за влияние на силовые структуры и подчеркнул, что намерен действовать в рамках закона. При этом он предложил увеличить размер компенсации за вред здоровью и моральный ущерб с 1 до 5 млн рублей для мирного урегулирования.