Бывший тесть Кокорина вымогал у Смолова 1 млн долларов, чтобы замять дело с дракой (Иван Карпов)

Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на инсайдера Иван Карпов, сторона защиты экс-форварда «Краснодара» заявила, что бывший тесть Кокорина Руслан Валитов пытался получить у Смолова 1 млн долларов, чтобы замять дело о драке в «Кофемании».
Первый разговор Смолова с Валитовым и пострадавшим в драке Андреем Попелухой состоялся в ресторане Christian.
«На встрече Федору прозрачно намекнули, что нужен 1 млн долларов, чтобы замять дело с органами. Якобы у Попелухи имеются связи в ФСБ и ФСО, которые способны повлиять на ход следствия», — пишет Карпов.
В тот же день Смолов связался с Валитовым и отказался платить за влияние на силовые структуры и подчеркнул, что намерен действовать в рамках закона. При этом он предложил увеличить размер компенсации за вред здоровью и моральный ущерб с 1 до 5 млн рублей для мирного урегулирования.
Валитов стал убеждать Смолова, что в этом случае ничего хорошего ему не светит. По совету адвокатов Смолов вел запись разговора, после чего подал заявление о вымогательстве и покушении на мошенничество. Сейчас по факту обращения проводится проверка.