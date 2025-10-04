«Акрон» не выигрывает 9 матчей подряд в РПЛ после слов Дзюбы «планируем побороться за чемпионство, гранды, берегитесь». Команда Тедеева идет 13-й таблице РПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин
0
:
Крылья Советов
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.00
П2
3.90
Футбол. Испания
1-й тайм
Овьедо
0
:
Леванте
1
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.50
П2
3.45
Футбол. Англия
перерыв
Лидс
1
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.60
П2
3.12
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Уфа
0
:
Спартак Кс
0
Все коэффициенты
П1
8.00
X
1.45
П2
4.70
Футбол. Италия
16:00
Лацио
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.45
П2
4.50
Футбол. Италия
16:00
Парма
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.50
П2
4.40
Футбол. Германия
16:30
Аугсбург
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.60
П2
2.78
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.10
П2
5.00
Футбол. Германия
16:30
Боруссия Д
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.75
П2
4.90
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.69
П2
2.93
Футбол. Англия
17:00
Арсенал
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.42
П2
14.75
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.53
П2
5.80
Футбол. Первая лига
17:00
Факел
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.58
X
3.88
П2
6.90
Футбол. Первая лига
17:00
Чайка
:
Родина
Все коэффициенты
П1
6.30
X
3.98
П2
1.58
Футбол. Испания
17:15
Жирона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.40
П2
3.20
Футбол. Премьер-лига
17:30
Краснодар
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.08
П2
5.41
Футбол. Франция
18:00
Метц
:
Марсель
П1
X
П2
Футбол. Италия
19:00
Интер
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.48
П2
16.00
Футбол. Англия
19:30
Челси
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.85
П2
2.35
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
7.00
X
6.06
П2
1.40
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.84
П2
6.40
Футбол. Премьер-лига
19:45
Динамо
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.80
П2
3.65
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.79
П2
4.10
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.45
П2
3.25
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.09
П2
7.60
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
3.88
X
3.81
П2
2.02
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

«Акрон» не выигрывает 9 матчей подряд в РПЛ после слов Дзюбы «планируем побороться за чемпионство, гранды, берегитесь». Команда Тедеева идет 13-й таблице РПЛ

Команда тренера Заура Тедеева сыграла вничью с «Зенитом» (1:1) в игре 11-го тура Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

Серия без побед во всех турнирах продлилась до десяти матчей.

Кроме того, «Акрон» не выигрывает 13 игр подряд в основное время. В ходе этой серии команда обыграла ЦСКА в серии пенальти в Фонбет Кубке России.

На данный момент «Акрон» имеет в активе 8 очков в 11 матчах и находится на 13-й позиции в турнирной таблице РПЛ. Команда продолжит сезон 18 октября матчем против «Пари НН» в РПЛ.

Отметим, что в РПЛ команда не выигрывает 9 матчей подряд (5 поражений, 4 ничьих) после слов форварда Артема Дзюбы, который 27 июля заявил об амбициях «Акрона»: «Планируем побороться за чемпионство. Гранды, берегитесь — мы рядом».