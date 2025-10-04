«Не хватило одного удара»: Семак объяснил, почему «Зенит» не смог победить

«Начали матч хорошо, контролировали игру, но после забитого мяча снизили интенсивность и допустили ошибку, которая привела к пропущенному голу. Во втором тайме контроль стал лучше, были подходы и моменты, но ударов в створ — катастрофически мало. Где-то защитники блокировали, где-то сами не попадали. В итоге не смогли победить», — сказал Семак.