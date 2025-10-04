«Не хватило одного удара»: Семак объяснил, почему «Зенит» не смог победить

«Начали матч хорошо, контролировали игру, но после забитого мяча снизили интенсивность и допустили ошибку, которая привела к пропущенному голу. Во втором тайме контроль стал лучше, были подходы и моменты, но ударов в створ — катастрофически мало. Где-то защитники блокировали, где-то сами не попадали. В итоге не смогли победить», — сказал Семак.
Он объяснил раннюю замену Густаво Мантуана неудачной игрой: «Он потерял несколько мячей, в том числе перед голом “Акрона”. Нужно было что-то менять».
Комментируя эпизод с пенальти в концовке, когда Артём Дзюба попал в перекладину, Семак отметил, что трактовки правил вызывают всё больше вопросов: «Рука была, но что сейчас считается пенальти — никто не понимает. Одни моменты ставят, другие — нет. Даже арбитры, кажется, запутались».
Тренер также назвал ошибку Дугласа Сантоса с пропущенным голом грубой, но не фатальной.
«Опытный игрок, но среагировал с опозданием, соперник оказался быстрее. Такое бывает», — добавил он.
По словам Семака, «Зениту» не хватило одной детали — точного удара.
«Моменты были у Кассьерры, у Нино, у Максима. Но хорошего, решающего удара не хватило», — подытожил наставник петербуржцев.