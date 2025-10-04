«Рубин» победил «Крылья Советов» в матче 11 тура РПЛ

Ричмонд
Футбол. Франция
1-й тайм
Метц
0
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
2
:
Ахмат
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
14.00
П2
54.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Жирона
2
:
Валенсия
1
Все коэффициенты
П1
3.72
X
2.07
П2
3.76
Футбол. Англия
2-й тайм
Арсенал
2
:
Вест Хэм
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
9.00
П2
97.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
2
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Факел
2
:
Волга
1
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.00
П2
100.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Чайка
0
:
Родина
0
Все коэффициенты
П1
9.75
X
1.55
П2
4.46
Футбол. Италия
19:00
Интер
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
18.00
Футбол. Англия
19:30
Челси
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.81
П2
2.38
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
7.20
X
6.15
П2
1.39
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.87
П2
6.37
Футбол. Премьер-лига
19:45
Динамо
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.80
П2
3.70
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.63
П2
4.10
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.43
П2
3.20
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.20
П2
7.20
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
3.88
X
3.81
П2
2.02
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

«Рубин» победил «Крылья Советов» в матче 11 тура РПЛ

«Рубин» со счетом 2:0 победил «Крылья Советов» в матче 11 тура РПЛ.

В составе казанской команды забитыми мячами отметились Андерсон Арройо и Велдин Ходжа.

Следующий матч в чемпионате России «Рубин» проведет на «Ак Барс Арене» 19 октября.

В ближайшие две недели в РПЛ не будет игр в связи с международной паузой.