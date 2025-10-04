«Рубин» победил «Крылья Советов» в матче 11 тура РПЛ

В составе казанской команды забитыми мячами отметились Андерсон Арройо и Велдин Ходжа.
«Рубин» со счетом 2:0 победил «Крылья Советов» в матче 11 тура РПЛ.
В составе казанской команды забитыми мячами отметились Андерсон Арройо и Велдин Ходжа.
Следующий матч в чемпионате России «Рубин» проведет на «Ак Барс Арене» 19 октября.
В ближайшие две недели в РПЛ не будет игр в связи с международной паузой.