Моуринью на вопрос о зарплате: Вы умираете от желания узнать, сколько я зарабатываю. Сколько зарабатываете вы? Не скажете? Тогда не говорите и обо мне

Футбол. Франция
1-й тайм
Брест
0
:
Нант
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.32
П2
3.82
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
0
:
Локомотив
1
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.40
П2
4.15
Футбол. Англия
1-й тайм
Челси
1
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.90
П2
6.50
Футбол. Германия
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Бавария
2
Все коэффициенты
П1
42.00
X
16.00
П2
1.18
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
1
:
Мальорка
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
7.80
П2
26.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Интер
2
:
Кремонезе
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
13.00
П2
54.00
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.40
П2
3.10
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.23
П2
7.20
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.79
П2
2.04
Футбол. Первая лига
05.10
СКА-Хабаровск
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.27
П2
4.05
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

Моуринью на вопрос о зарплате: Вы умираете от желания узнать, сколько я зарабатываю. Сколько зарабатываете вы? Не скажете? Тогда не говорите и обо мне

Новый главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью раскритиковал журналистов за интерес к его зарплате.

Источник: Reuters

«Вы и некоторые из ваших коллег умираете от желания узнать, сколько я зарабатываю. Сколько зарабатываете вы? Не скажете? Тогда не говорите и о том, сколько зарабатываю я.

Вы говорите, что я слишком дорогой. За Риоса заплатили 25 или 30 миллионов. Вы немного помешаны на цифрах. Вы не проявляете неуважения, но очень уж интересуетесь тем, сколько зарабатывает ваш сосед», — сказал главный тренер «Бенфики».

Моуринью получит в «Бенфике» около 3 млн евро в 1-й сезон и 4 — в 2-й. Неустойка при расторжении — менее половины годового оклада, сообщил президент клуба Руй Кошта.