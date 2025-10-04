«Карпин — наш тренер». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 3:5 с «Локомотивом»

Бело-голубые на своем поле проиграли «Локомотиву» в матче 11-го тура Мир РПЛ со счетом 3:5.
«Будущее Карпина? Валерий Георгиевич — наш тренер», — сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.Читать дальше