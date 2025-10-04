Тренер «Челси» Кабальеро о 2:1 с «Ливерпулем»: «Очень рады, что заработали 3 очка на последних секундах, это незабываемо. Нужно использовать это, чтобы продолжать расти»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Осер
0
:
Ланс
1
Все коэффициенты
П1
12.50
X
4.22
П2
1.40
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал
1
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
1.14
X
7.40
П2
29.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Аталанта
1
:
Комо
1
Все коэффициенты
П1
4.30
X
1.68
П2
6.25
Футбол. Первая лига
05.10
СКА-Хабаровск
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.27
П2
4.05
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

Тренер «Челси» Кабальеро о 2:1 с «Ливерпулем»: «Очень рады, что заработали 3 очка на последних секундах, это незабываемо. Нужно использовать это, чтобы продолжать расти»

Лондонский клуб одержал победу со счетом 2:1 в 7-м туре АПЛ благодаря голу Эстевао на 5-й добавленной ко второму тайму минуте.

Источник: Спортс"

О Мареске и его удалении.

"Он в порядке. Сейчас он очень счастлив. Конечно, его сейчас здесь быть не может, но мы очень рады, что заработали три очка на последних секундах. Мы счастливы и гордимся.

Игроки проделали фантастическую работу. Многие из них сейчас уйдут на хороший перерыв, и, надеюсь, смогут восстановиться еще нескольких игроков, и мы с новыми силами начнем новый цикл игр".

О голе на последней минуте.

«Это особенно важно, потому что ты получаешь энергию, доверие к процессу. Это незабываемо. Так что теперь мы должны использовать это, чтобы продолжать расти. Жаль, что у нас сейчас перерыв, но у нас образовалась по-настоящему хорошая связь между игроками и болельщиками. У нас очень молодая команда».

О сплоченности команды.

"Сегодня мы получили еще одну красную карточку (смеется), но хорошо закончили матч. Мы знаем, что мы хорошая команда. Мы создавали моменты в первом тайме и заслужили второй гол во втором.

То, как мы сражались сегодня с четырьмя крайними защитниками в линии обороны — это невероятно. Мы все очень гордимся нашими игроками. Мы не ищем оправданий, мы находим решения".

О травмах Бадьяшиля и Ачимпонга.

«С ними все в порядке. Они были немного обеспокоены своим положением, но мы поговорили с ними, все в порядке. Им нужен перерыв, чтобы хорошо восстановиться».

О праздновании Марески после победного гола.

«Это нечто особенное для любого тренера, ни один тренер не может сдержать свои чувства. К сожалению, к тому моменту он уже получил желтую карточку. Все мы люди. Мы были игроками, и нам приятно такое видеть. Уверен, что все мы тоже можем извлечь из этого урок», — сказал ассистент Энцо Марески.