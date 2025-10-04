Карпин про 3:5 с «Локомотивом»: «Вроде как команде предъявить не за что, но в то же время счет на табло. В 4 голах у “Динамо” были конкретные индивидуальные ошибки»

Но понятно, что пятый гол — это следствие того, что счет был 3:4, там даже Максима Осипенко не было. Пятый гол за скобки можно вынести.
В четырех остальных голах были конкретные индивидуальные ошибки. Вроде как команде предъявить не за что, но в то же время счет на табло.
— Был какой‑то определяющий момент в этой игре?
— Я думаю, что пенальти, наверное, прежде всего, второй гол. Потеря в центре поля… Передачу назад даем… О чем в течение недели говорили, что делать нельзя, сделали. И, соответственно, пенальти получили.
— Как думаете, «Динамо» сейчас пауза на матчи сборной на пользу?
— Непонятно, посмотрим после паузы, — сказал главный тренер московского клуба после поражения от «Локомотива» (3:5).