Галактионов о 5:3 с «Динамо»: «То, что “Локо” забивает, радует. Другой вопрос, что мы пропускаем — есть над чем работать. Но победа в дерби, большой матч, прекрасное нас

— Я неоднократно говорил, что мне его качества хорошо известны, я его знаю давным‑давно. И его качества не подвергаются сомнению. Когда приходит игровой парень, его очень легко встроить, он понимает, как надо обороняться, как атаковать. Главное, что его команда приняла, у нас отличный микроклимат в коллективе. Это позволяет ему раскрываться.