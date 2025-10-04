Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Осер
0
:
Ланс
1
Все коэффициенты
П1
12.50
X
4.22
П2
1.40
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал
1
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
1.14
X
7.40
П2
29.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Аталанта
1
:
Комо
1
Все коэффициенты
П1
4.30
X
1.68
П2
6.25
Футбол. Первая лига
05.10
СКА-Хабаровск
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.27
П2
4.05
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

Аморим про «МЮ»: «Знаю, игроки не хотят постоянно менять тренеров, но нужно показывать это и на поле. Поддерживать тренера — это думать: “Буду биться на смерть ради шанса убежать в конт

"Сегодня я видел это, и я знаю, что игроки хотят преуспевать и не хотят постоянно менять тренеров.

Источник: Спортс"

Но как я говорил на этой неделе, поддерживать тренера — это думать: «Я буду биться на смерть на поле ради возможности убежать в контратаку».

Нам нужно подтверждать это действиями. Порой, глядя на команду, я точно знаю, что футболисты в конце матчей понимают, что иногда мы можем играть лучше.

Я чувствую это на протяжении недели, но надо показывать это и на поле, и не только на своем, но и на чужом«, — отметил главный тренер “Манчестер Юнайтед”.

Большая часть игроков «МЮ» поддерживает Аморима, тренер уходить тоже не намерен. Саутгейт в случае увольнения Рубена рассматриваться не будет.