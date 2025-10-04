Аморим про «МЮ»: «Знаю, игроки не хотят постоянно менять тренеров, но нужно показывать это и на поле. Поддерживать тренера — это думать: “Буду биться на смерть ради шанса убежать в конт

Но как я говорил на этой неделе, поддерживать тренера — это думать: «Я буду биться на смерть на поле ради возможности убежать в контратаку».
Нам нужно подтверждать это действиями. Порой, глядя на команду, я точно знаю, что футболисты в конце матчей понимают, что иногда мы можем играть лучше.
Я чувствую это на протяжении недели, но надо показывать это и на поле, и не только на своем, но и на чужом«, — отметил главный тренер “Манчестер Юнайтед”.
Большая часть игроков «МЮ» поддерживает Аморима, тренер уходить тоже не намерен. Саутгейт в случае увольнения Рубена рассматриваться не будет.