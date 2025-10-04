«Заявлять, что Сперцяна спровоцировали, низко, подло и не по-мужски. Вы же видели на картинке, что он идет и что-то говорит Ндонгу». Гендиректор «Ахмата» Айдамиров про конфликт игро

— Как прокомментируете слова Сперцяна о том, что Ндонг провоцировал?
— Мы должны комментировать слова Сперцяна, который затеял эту провокацию? Не Сперцян же, если его провоцировали, бросился на Ндонга?
Вы знаете, как люди относятся к таким высказываниям. А после этого заявлять, что его [Сперцяна] провоцировали, — это низко, подло и не по-мужски. Больше тут комментировать нечего — будем разбираться, — заявил генеральный директор «Ахмата».
«Закрой рот, черное говно». Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его на португальском, из-за чего началась стычка.
Сперцян утверждает, что не называл Ндонга «черным говном»: «Я такого в жизни не скажу. Это он мне сказал: “La concha tu madre” — перевод все знают».