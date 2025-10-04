Ричмонд
Футбол. Франция
2-й тайм
Осер
1
:
Ланс
1
Все коэффициенты
П1
5.22
X
1.40
П2
16.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал
3
:
Вильярреал
1
Все коэффициенты
П1
1.05
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Первая лига
05.10
СКА-Хабаровск
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.27
П2
4.05
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

«Заявлять, что Сперцяна спровоцировали, низко, подло и не по-мужски. Вы же видели на картинке, что он идет и что-то говорит Ндонгу». Гендиректор «Ахмата» Айдамиров про конфликт игро

— Сейчас нам известно ровно то, что заявил Ндонг. У нас нет оснований не доверять своему футболисту. Вы же видели на картинке, что Сперцян идет и что-то говорит.

Источник: Спортс"

— Как прокомментируете слова Сперцяна о том, что Ндонг провоцировал?

— Мы должны комментировать слова Сперцяна, который затеял эту провокацию? Не Сперцян же, если его провоцировали, бросился на Ндонга?

Вы знаете, как люди относятся к таким высказываниям. А после этого заявлять, что его [Сперцяна] провоцировали, — это низко, подло и не по-мужски. Больше тут комментировать нечего — будем разбираться, — заявил генеральный директор «Ахмата».

«Закрой рот, черное говно». Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его на португальском, из-за чего началась стычка.

Сперцян утверждает, что не называл Ндонга «черным говном»: «Я такого в жизни не скажу. Это он мне сказал: “La concha tu madre” — перевод все знают».