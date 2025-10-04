Ричмонд
Футбол. Франция
2-й тайм
Осер
1
:
Ланс
1
Все коэффициенты
П1
11.20
X
1.26
П2
22.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал
3
:
Вильярреал
1
Все коэффициенты
П1
1.05
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Первая лига
05.10
СКА-Хабаровск
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.27
П2
4.05
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

У Кузяева небольшое сотрясение и перелом носа после столкновения с Баняцем в матче с «Крыльями»

«Рубин» обыграл «Крылья Советов» (2:0) в матче 11‑го тура Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

На 35‑й минуте хавбек казанцев Кузяев столкнулся с полузащитником гостей Михайло Баняцем. В перерыве Кузяева заменил Велдин Ходжа.

Как узнал «Спорт-Экспресс», в послематчевый протокол внесена такая запись: «Игрок “Рубина” под № 14 Кузяев Далер на 36-й минуте получил травму. Предварительный диагноз: сотрясение головного мозга. Перелом костей носа. Оказана медицинская помощь: остановка носового кровотечения, транспортировка в медицинское учреждение КГБ № 7 для дальнейшего обследования записано со слов врача команды “Рубин” Солодкова Д. С.».

По информации «Чемпионата», в больнице Кузяеву вправили нос.

«У него небольшое сотрясение. Час вправляли нос в больнице. Сейчас уже Далер чувствует себя нормально», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.