У Кузяева небольшое сотрясение и перелом носа после столкновения с Баняцем в матче с «Крыльями»

Как узнал «Спорт-Экспресс», в послематчевый протокол внесена такая запись: «Игрок “Рубина” под № 14 Кузяев Далер на 36-й минуте получил травму. Предварительный диагноз: сотрясение головного мозга. Перелом костей носа. Оказана медицинская помощь: остановка носового кровотечения, транспортировка в медицинское учреждение КГБ № 7 для дальнейшего обследования записано со слов врача команды “Рубин” Солодкова Д. С.».