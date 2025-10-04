В матче с «Галатасараем» у нас был выход один на один, а потом соперник заработал пенальти. От «Кристал Пэлас» мы пропустили в самом конце добавленного времени. А сегодня нам снова забили гол, который мог оказаться в любых воротах«, — сказал главный тренер “Ливерпуля”.
Слот о трех поражениях «Ливерпуля» подряд: «Дело в соперниках. У “Челси” дома всегда сложно, с “Галатасараем” у нас был выход один на один перед пенальти, гол “Пэлас”
«Во-первых, дело в оппозиции. В прошлом сезоне мы тоже проиграли “Челси”, на “Стэмфорд Бридж” всегда тяжело. Мы были очень близки к тому, чтобы добиться результата. Все решили детали.