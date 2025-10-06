У Атлетико 13 очков после 8 туров — худший старт в Ла Лиге с сезона-11/12. У команды Симеоне всего три победы

«Атлетико» набрал 13 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице, имея три победы.
«Матрасники» сыграли вничью с «Сельтой» на выезде в 8-м туре чемпионата Испании (1:1).
«Атлетико» набрал 13 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице, имея три победы.
Это самый слабый результат мадридцев после первых 8 игр в Ла Лиге с сезона-2011/12 — первого при Диего Симеоне. Тогда было 12 очков.