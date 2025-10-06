Ричмонд
Осинькин о 1-й победе «Сочи» в сезоне: «Для ребят это глоток свежего воздуха. Мы еще не цельная команда, но уже в другом физическом и эмоциональном состоянии»

В воскресенье южане обыграли «Пари НН» (2:1) в 11‑м туре РПЛ, но по-прежнему замыкают таблицу.

Источник: Спортс"

— Мы прекрасно понимаем, что время работает на нас. Сейчас команда в другом состоянии как в физическом, так и в эмоциональном. Уже какие‑то очки мы берем, и они очень важные для нас. Для ребят это глоток свежего воздуха.

Теперь мы понимаем, что благодаря работе, которую мы проводим, мы развиваемся и двигаемся вперед. Я в это верю и ребята — тоже.

— Можно говорить что Ильин стал настоящим джокером?

— Да. Не только хороший гол забил, но и провел хороший матч.

— Можно ли сказать, что преодолена психологическая сложность и появилась легкость в игре?

— Мы эту легкость еще не чувствуем, нам еще сложно. Мы еще не цельная команда. Но в этом матче мы смогли каким‑то образом разрушить игру соперника. Матч был объективно равным, он мог по‑всякому закончиться, — сказал тренер «Сочи».