Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.30
П2
4.50
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Ницца
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
4
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
4
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Черноморец
4
П1
X
П2

«Ну, разбили тебе губу, но ты стой на ногах, будь мужиком». Гришин о стычке Сперцяна с Ндонгом

В концовке матча РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» (2:0) хавбек «быков» Сперцян, высказывая претензии, подошел в упор к Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть.

Судья Инал Танашев, изучив повтор, удалил Ндонга, а также наказал футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».

Позже Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве. Полузащитник «быков», в свою очередь, опроверг обвинение, заявив, что сам подвергся оскорблению со стороны игрока грозненцев.

"Есть компетентные органы. Они должны разбираться. Ситуация некрасивая, конечно.

С другой стороны, я не люблю людей, которые падают от одного касания. Не такой там был удар со стороны Ндонга, чтобы Сперцян падал. Ну, разбили тебе губу, но ты стой на ногах, будь мужиком.

Просто так конфликты не возникают. Возможно, оба были не правы, но тут должны разбираться компетентные органы", — сказал бывший футболист ЦСКА.