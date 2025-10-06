Конте о «Наполи»: «Когда приходят 9 новых игроков, нужны время и терпение. Этот сезон будет самым тяжелым — мы должны играть в Лиге чемпионов»

[Летом] у меня не было необходимого состава, чтобы играть на несколько фронтов. По сравнению с другими командами, которые уже хорошо сыграны, проверены в деле и стабильно прибавляют год за годом, мы оказались в совершенно новой ситуации — с очень ограниченным составом, оставшимся с прошлого сезона. Когда приходят девять новых футболистов, это означает, что нужны время и терпение.
Кроме того, многие из них, пожалуй, еще не готовы. Им все еще нужно привыкнуть к скоростям и вписаться в определенную динамику«, — сказал тренер “Наполи” после победы над “Дженоа” (2:1).
После 6 туров неаполитанцы лидируют в Серии А, опережая «Рому» по дополнительным показателям.