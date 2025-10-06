Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.35
П2
4.50
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Ницца
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Ротор
0
П1
X
П2

Конте о «Наполи»: «Когда приходят 9 новых игроков, нужны время и терпение. Этот сезон будет самым тяжелым — мы должны играть в Лиге чемпионов»

«Мы идем абсолютно неизведанным путем. Как я уже говорил, этот сезон для нас будет самым тяжелым, так как мы должны играть в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне мы не участвовали в других турнирах (из Кубка Италии “Наполи” вылетел в начале декабря — Спортс»).

[Летом] у меня не было необходимого состава, чтобы играть на несколько фронтов. По сравнению с другими командами, которые уже хорошо сыграны, проверены в деле и стабильно прибавляют год за годом, мы оказались в совершенно новой ситуации — с очень ограниченным составом, оставшимся с прошлого сезона. Когда приходят девять новых футболистов, это означает, что нужны время и терпение.

Кроме того, многие из них, пожалуй, еще не готовы. Им все еще нужно привыкнуть к скоростям и вписаться в определенную динамику«, — сказал тренер “Наполи” после победы над “Дженоа” (2:1).

После 6 туров неаполитанцы лидируют в Серии А, опережая «Рому» по дополнительным показателям.