Конте о «Наполи»: «Когда приходят 9 новых игроков, нужны время и терпение. Этот сезон будет самым тяжелым — мы должны играть в Лиге чемпионов»

[Летом] у меня не было необходимого состава, чтобы играть на несколько фронтов. По сравнению с другими командами, которые уже хорошо сыграны, проверены в деле и стабильно прибавляют год за годом, мы оказались в совершенно новой ситуации — с очень ограниченным составом, оставшимся с прошлого сезона. Когда приходят девять новых футболистов, это означает, что нужны время и терпение.