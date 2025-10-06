Рабинер о 2:3 «Спартака» с ЦСКА: «Со Станковичем надо прощаться. В очередной раз провалил выбор стартового состава и нахимичил со схемой»

Красно-белые заслуживают добрых слов за то, что не сдались после стремительных 0:3, но во второй половине второго тайма, приблизившись к сопернику на дистанцию в мяч, они не придумали ничего, чтобы сделать решающее усилие. ЦСКА, хоть и провалил начало второго тайма, заслужил победу.