Рабинер о 2:3 «Спартака» с ЦСКА: «Со Станковичем надо прощаться. В очередной раз провалил выбор стартового состава и нахимичил со схемой»

«За все добавленное время “Спартак” середину ни разу не перешел. И за 40 минут после гола Ливая, травмы Акинфеева и тройной замены у ЦСКА красно-белые создали только один момент, когда Гайич выбил из пустых.
Красно-белые заслуживают добрых слов за то, что не сдались после стремительных 0:3, но во второй половине второго тайма, приблизившись к сопернику на дистанцию в мяч, они не придумали ничего, чтобы сделать решающее усилие. ЦСКА, хоть и провалил начало второго тайма, заслужил победу.
Станкович в очередной раз провалил выбор стартового состава и нахимичил со схемой, потом начал лихорадочно латать дыры — но уйти с 0:3 было почти невозможно. В очередной раз убеждаюсь, что с Деяном надо прощаться. Вероятнее всего, уже зимой", — написал журналист.