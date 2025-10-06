Ричмонд
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.35
П2
4.50
Футбол. Первая лига
19:30
КАМАЗ
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.40
П2
2.04
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Ницца
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Ротор
0
П1
X
П2

Рабинер о 2:3 «Спартака» с ЦСКА: «Со Станковичем надо прощаться. В очередной раз провалил выбор стартового состава и нахимичил со схемой»

В воскресенье красно-белые уступили в дерби ЦСКА (2:3) в 11-м туре РПЛ.

«За все добавленное время “Спартак” середину ни разу не перешел. И за 40 минут после гола Ливая, травмы Акинфеева и тройной замены у ЦСКА красно-белые создали только один момент, когда Гайич выбил из пустых.

Красно-белые заслуживают добрых слов за то, что не сдались после стремительных 0:3, но во второй половине второго тайма, приблизившись к сопернику на дистанцию в мяч, они не придумали ничего, чтобы сделать решающее усилие. ЦСКА, хоть и провалил начало второго тайма, заслужил победу.

Станкович в очередной раз провалил выбор стартового состава и нахимичил со схемой, потом начал лихорадочно латать дыры — но уйти с 0:3 было почти невозможно. В очередной раз убеждаюсь, что с Деяном надо прощаться. Вероятнее всего, уже зимой", — написал журналист.