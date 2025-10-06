Ричмонд
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.35
П2
4.50
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Ницца
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Ротор
0
П1
X
П2

Аспас повторил рекорд по матчам (533) за «Сельту», догнав Маноло

Яго Аспас повторил рекорд по матчам за «Сельту».

Источник: Спортс"

38-летний форвард провел 533-ю игру за клуб из Виго, сравнявшись с экс-защитником Маноло, чье достижение длилось более 50 лет.

В воскресенье Аспас сравнял счет в матче с «Атлетико» (1:1), забив первый гол в текущем сезоне Ла Лиги.