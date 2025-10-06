Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.35
П2
4.50
Футбол. Первая лига
19:30
КАМАЗ
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.40
П2
2.04
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2

Александр Мостовой: «Рад за ЦСКА, что они вышли на первое место. “Спартаку” надо отдать должное — при 0:3 почти перевернули игру»

«Перед дерби я ставил на два варианта — либо повторится что-то похожее на “Динамо” — “Локомотив” (3:5), либо будет сушняк. К счастью, повторилось. Не знаю, в чем была проблема “Спартака” в первом тайме.

Источник: Sports

«Перед дерби я ставил на два варианта — либо повторится что-то похожее на “Динамо” — “Локомотив” (3:5), либо будет сушняк. К счастью, повторилось. Не знаю, в чем была проблема “Спартака” в первом тайме. Кто-то не добежал, кто-то не подсказал. ЦСКА этим и воспользовался.

Хорошо, что «Спартак» забил мяч, весь второй тайм они давили. У меня все время было впечатление, что «Спартак» сейчас сравняет, это было бы здорово. Но не получилось, надо отдать должное армейцам, они молодцы.

Здорово, что такие игры есть. Пенальти спорный был, другой бы судья, может, не дал бы его. Но о судьях говорить бесполезно.

Рад за ЦСКА, что они вышли на первое место. А «Спартаку» надо отдать должное, что при 0:3 почти перевернули игру. Но надо похвалить ЦСКА, что выдержали ту фору, которую дал «Спартак», — сказал экс-полузащитник «Спартака».