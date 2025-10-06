Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.35
П2
4.50
Футбол. Первая лига
19:30
КАМАЗ
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.40
П2
2.04
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2

«У Челестини игра для зрителей. При любом счете ЦСКА прессингует и старается забить как можно больше». Гришин об армейцах

В воскресенье армейцы обыграли «Спартак» (3:2) и после 11 туров лидируют в РПЛ, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на одно очко.

"Я хотел бы похвалить Челестини. ЦСКА играет одним составом, ротация минимальна. Тем не менее его команда не закрывается, а играет в открытый футбол. Тренер не мешает футболистам играть так, как они могут.

При Николиче, например, ЦСКА в матче со «Спартаком» сразу отошел бы в оборону после ранних голов. При этом спартаковцы бы вряд ли смогли забить два гола.

У Челестини — игра для зрителей. При любом счете его команда прессингует и старается забить как можно больше. Мне это очень нравится", — сказал бывший футболист ЦСКА.