Мостовой про Станковича: «Удивлюсь, если его уберут. Но из “Спартака” еще никто расстроенным не уезжал, все — богатые, довольные и здоровые»

В воскресенье «Спартак» в гостях уступил ЦСКА (2:3) в московском дерби. После 11-го тура Мир РПЛ команда занимает 6-е место, на 6 очков отставая от лидирующих армейцев.

Источник: Спортс"

Сегодня сообщалось, что Деяна Станковича могут уволить с поста главного тренера красно-белых. Однако «Спартак» не уволил Станковича после заседания совета директоров. Позже стало известно, что у москвичей нет согласованной кандидатуры на место Деяна, при этом необходимость увольнения 47-летнего серба в клубе понимают.

"Я немного взбудоражен новостью о возможном увольнении Станковича. Удивлюсь, если его уберут.

Команда перед дерби была в трех очках от первого места. «Спартак» играл не хуже ЦСКА, во втором тайме даже лучше. Это все при том, что Станкович сидел на трибуне, как и в предыдущих трех играх. По игре «Спартак» никому еще не проигрывал в этом сезоне. Было где‑то тайм, где‑то полтайма.

По поводу увольнения Станковича. Даже если его уберут, из «Спартака» еще никто расстроенным не уезжал. Все уезжают богатые, довольные и здоровые«, — сказал бывший полузащитник “Спартака” Александр Мостовой.