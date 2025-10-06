Мостовой про Станковича: «Удивлюсь, если его уберут. Но из “Спартака” еще никто расстроенным не уезжал, все — богатые, довольные и здоровые»

Команда перед дерби была в трех очках от первого места. «Спартак» играл не хуже ЦСКА, во втором тайме даже лучше. Это все при том, что Станкович сидел на трибуне, как и в предыдущих трех играх. По игре «Спартак» никому еще не проигрывал в этом сезоне. Было где‑то тайм, где‑то полтайма.