Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
5
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Гурцкая о ничьей «Зенита» с «Акроном»: «Лишнее доказательство, что Семак не управляет командой и не в форме. Такие ошибки допускать нельзя. Отсутствие основного состава — проблема

«То, что произошло в матче с “Акроном”, лишний раз показывает, что Семак не управляет командой, потому что в таких матчах нельзя терять очки.

Источник: Спортс"

Если у вас большой отрыв, то перед отпуском может быть что угодно. Но сейчас, когда вы не занимаете первое место и у вас сидят на хвосте, такие ошибки допускать нельзя.

«Зенит» остановился после быстрого гола, потому что посчитал себя победителем матча. То, что у «Зенита» нет основного состава, — это проблема Семака.

У «Зенита» и «Спартака» тренеры, которые, обладая хорошим набором игроков, не имеют основного состава. Семак не в форме, игроки вытаскивают игру«, — заявил агент в эфире шоу “Это футбол, брат!”.