Гурцкая о ничьей «Зенита» с «Акроном»: «Лишнее доказательство, что Семак не управляет командой и не в форме. Такие ошибки допускать нельзя. Отсутствие основного состава — проблема

Если у вас большой отрыв, то перед отпуском может быть что угодно. Но сейчас, когда вы не занимаете первое место и у вас сидят на хвосте, такие ошибки допускать нельзя.
«Зенит» остановился после быстрого гола, потому что посчитал себя победителем матча. То, что у «Зенита» нет основного состава, — это проблема Семака.
У «Зенита» и «Спартака» тренеры, которые, обладая хорошим набором игроков, не имеют основного состава. Семак не в форме, игроки вытаскивают игру«, — заявил агент в эфире шоу “Это футбол, брат!”.