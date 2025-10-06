Ричмонд
Непомнящий про Глушенкова: «Сильнейший российский футболист после Аршавина. К Батракову и Кисляку никаких вопросов, но никто давно не играл так вдохновенно, как Максим»

«Зенит» находится на своем уровне со всех точек зрения. Проблем с психологией и качеством игры нет. Если Глушенков будет дальше так играть, его никто не сможет сдержать. Его настроение — важный аспект в успехах «Зенита».

Источник: Спортс

Он сильнейший российский футболист после Аршавина. Батраков много забивает, Кисляк хорошо справляется со своими функциями. К ним нет никаких вопросов. Но никто давно не играл так вдохновенно, как Глушенков«, — сказал бывший главный тренер “Томи”.