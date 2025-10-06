Министр по делам веры и общин Миатта Фанбулле: «Невилл прав, нас пытаются разделить. 15 лет уровень жизни не менялся, и из-за этого появляются попытки внести раскол, обвинить других»

Мы уже видели эту схему раньше. У людей во всех наших сообществах жизнь сейчас очень тяжелая. Я провела много времени, обходя наши сообщества, разговаривая с людьми. Люди измотаны.
На протяжении полутора десятилетий уровень жизни не двигался с мертвой точки, и люди видели, как их сообщества притесняются. И тогда появляются люди, которые пытаются внести раскол, пытаются винить других, пытаются раздуть напряженность", — сказала министр.
Когда ей указали, что нападение на синагогу в Манчестере совершил не «злой белый мужчина средних лет», Фанбулле ответила: "Мы видим раскол, и он не сосредоточен в какой-то одной группе. Мы видим его во всех общинах, но подавляющее большинство людей — это приличные, толерантные, гостеприимные люди, которые не хотят, чтобы подобное делалось от их имени.
И нам, как правительству, нужно нацеливаться на тех, кто сознательно вносит раскол, разжигает напряжннность и ненависть, и выкорчевывать это. И в то же время нам нужно выполнять работу по сближению наших общин", — сказала уроженка Либерии.