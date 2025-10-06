Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
5
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Министр по делам веры и общин Миатта Фанбулле: «Невилл прав, нас пытаются разделить. 15 лет уровень жизни не менялся, и из-за этого появляются попытки внести раскол, обвинить других»

"Я думаю, он абсолютно прав, что сейчас есть люди, которые пытаются нас разделить.

Источник: Спортс"

Мы уже видели эту схему раньше. У людей во всех наших сообществах жизнь сейчас очень тяжелая. Я провела много времени, обходя наши сообщества, разговаривая с людьми. Люди измотаны.

На протяжении полутора десятилетий уровень жизни не двигался с мертвой точки, и люди видели, как их сообщества притесняются. И тогда появляются люди, которые пытаются внести раскол, пытаются винить других, пытаются раздуть напряженность", — сказала министр.

Когда ей указали, что нападение на синагогу в Манчестере совершил не «злой белый мужчина средних лет», Фанбулле ответила: "Мы видим раскол, и он не сосредоточен в какой-то одной группе. Мы видим его во всех общинах, но подавляющее большинство людей — это приличные, толерантные, гостеприимные люди, которые не хотят, чтобы подобное делалось от их имени.

И нам, как правительству, нужно нацеливаться на тех, кто сознательно вносит раскол, разжигает напряжннность и ненависть, и выкорчевывать это. И в то же время нам нужно выполнять работу по сближению наших общин", — сказала уроженка Либерии.