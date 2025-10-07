Ричмонд
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
5
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Пропалестинская акция «Атлетика» перед игрой с «Мальоркой» не попала в ТВ-трансляцию — вместо нее показывали обстановку вне стадиона. В соцсетях осудили телевизионщиков: «Это какая-то

Бывший капитан женской сборной Палестины Хани Тхалджие, группа из 11 палестинских беженцев, оказавшихся в Стране Басков, и представители UNRWA (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) вышли на поле «Сан-Мамеса», «чтобы фанаты “Атлетика” смогли выразить свою солидарность», как говорилось в предматчевом анонсе.

La Razon сообщает, что мероприятие было встречено трибунами с восторгом, однако в ТВ-трансляцию не попало — в это время демонстрировались кадры, сделанные за пределами стадиона, а также зрители, аплодировавшие «непонятно кому».

Отмечается, что в соцсетях были как посты с осуждением такого подхода («Кто-то должен это расследовать, это какая-то порнография», «У них нет стыда», «Чего ожидать от фашистов вроде Тебаса?»), так и наоборот («Вы без стыда смешиваете политику и спорт только тогда, когда вам выгодно», «Они так же прячут кадры с акций, посвященных жертвам терроризма баскских сепаратистов… а, таких акций не бывает»).