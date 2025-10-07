Ричмонд
РФС выпустил заключительную серию фильма «Здесь есть футбол»

Проект Российского футбольного союза «Здесь есть футбол» посвящен интересным локальным инициативам и местам, где живет футбол, людям в футболе и их необычным историям. Узнают зрители и о том, как футбол помогает сам по себе и в проектах РФС.

Третий — заключительный — выпуск рассказывает о межрегиональном объединении «Центр». В нем — пять эпизодов:

о президенте МРО «Центр» Эдуарде Малом, экс-арбитре Премьер-лиги, отсудившем 60 матчей на высшем уровне;

о величественном Волгограде и большом предсезонном турнире «Сталинградская битва», который проводится в память о подвиге сталинградцев во время ВОВ;

о потрясающей истории победителя конкурса «Россия — футбольная страна» — любительской команды «Цемент» из города Фокино: один из старейших клубов Брянской области был закрыт в начале нулевых и возрожден спустя 15 лет своими же воспитанниками;

о суперпозитивном турнире «Красавчики на все 100» в Белгороде для мужчин 100+ кг. Главный приз — арбуз, который вручается каждой команде и тут же съедается;

о старейшем Смоленске, где прошел финал Кубка МРО «Центр», а местная команда исполнила мечту тысяч людей.

Полную версию фильма смотрите в VK Видео РФС.