РФС выпустил заключительную серию фильма «Здесь есть футбол»

Проект Российского футбольного союза «Здесь есть футбол» посвящен интересным локальным инициативам и местам, где живет футбол, людям в футболе и их необычным историям. Узнают зрители и о том, как футбол помогает сам по себе и в проектах РФС.
Третий — заключительный — выпуск рассказывает о межрегиональном объединении «Центр». В нем — пять эпизодов:
о президенте МРО «Центр» Эдуарде Малом, экс-арбитре Премьер-лиги, отсудившем 60 матчей на высшем уровне;
о величественном Волгограде и большом предсезонном турнире «Сталинградская битва», который проводится в память о подвиге сталинградцев во время ВОВ;
о потрясающей истории победителя конкурса «Россия — футбольная страна» — любительской команды «Цемент» из города Фокино: один из старейших клубов Брянской области был закрыт в начале нулевых и возрожден спустя 15 лет своими же воспитанниками;
о суперпозитивном турнире «Красавчики на все 100» в Белгороде для мужчин 100+ кг. Главный приз — арбуз, который вручается каждой команде и тут же съедается;
о старейшем Смоленске, где прошел финал Кубка МРО «Центр», а местная команда исполнила мечту тысяч людей.
