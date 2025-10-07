Ричмонд
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
5
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Эктор Бельерин: «Я давно покупаю подержанную одежду и обувь. Нас постоянно бомбардируют рекламой, создающей ложное ощущение необходимости. Надо давать вещам хорошую жизнь, а потом — новую жизнь»

Защитник «Бетиса» стал лауреатом премии BBC Green Sport Awards, отмечающей заслуги спортсменов в борьбе с климатическими изменениями и участие в различных экологических инициативах.

"Я считаю, что с властью приходит ответственность. Каждый раз, когда тебе подсовывают микрофон, появляется шанс поговорить об актуальных проблемах, запустить дискуссию.

Я давно покупаю подержанную одежду и обувь. Помню, однажды мне понадобилось шесть месяцев, чтобы решиться купить пару туфель, которые я увидел в магазине рядом с парковкой. И я ношу их почти все время. Речь о том, чтобы дать используемым вещам хорошую жизнь, а когда закончишь — дать им и новую жизнь.

Нас постоянно бомбардируют рекламой, которая создает ложное ощущение необходимости«, — отметил бывший футболист “Арсенала”.