Мостовой любил финты с детства: «Мог уговорить какого-нибудь мальчика, чтобы поотнимал у меня мяч, и это продолжалось до головокружения у парнишки. К 16 я уже отличался хорошей обводкой»

"С ранних лет я обожал возиться с мячом. Во дворе, в школе — где угодно. Мог уговорить какого-нибудь мальчика, чтобы он поотнимал у меня мяч. Обычно этот процесс продолжался до тех пор, пока у парнишки не начинала кружиться голова.