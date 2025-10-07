Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
5
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Мостовой любил финты с детства: «Мог уговорить какого-нибудь мальчика, чтобы поотнимал у меня мяч, и это продолжалось до головокружения у парнишки. К 16 я уже отличался хорошей обводкой»

"С ранних лет я обожал возиться с мячом. Во дворе, в школе — где угодно. Мог уговорить какого-нибудь мальчика, чтобы он поотнимал у меня мяч. Обычно этот процесс продолжался до тех пор, пока у парнишки не начинала кружиться голова.

Источник: Спортс"

Приятно было, что все мои финты проходили на ура. И к 16 годам я уже отличался хорошей обводкой", — сказал бывший хавбек сборной России.