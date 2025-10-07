Ричмонд
«Соболев далек от “Зенита” с точки зрения мастерства. У него ничего нет для комбинационной игры — ни техники, ни футбольного образования». Канищев об Александре

Нападающий забил 3 гола и сделал 1 передачу в 10 матчах сезона Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— На ваш взгляд, чего не хватает Александру Соболеву, чтобы быть лучше?

— Много чего не хватает. «Зенит» играет в техничный, быстрый футбол, комбинационный. Соболев совершенно не подходит под эту игру.

Если Семак брал его как «столба», тогда и игра должна быть построена таким образом, чтобы крайние защитники или полузащитники грузили вперед на Соболева, чтобы он боролся и толкался.

Но в комбинационной игре, которую «Зенит» проповедует, у Соболева нет ничего для нее — ни техники, ни, скажем так, футбольного образования для такой игры.

Не хочется его обижать, но он такой, какой есть. Да, старательный, да, самоотверженный, но с точки зрения мастерства он далек от «Зенита», — сказал бывший футболист «Зенита» Александр Канищев.