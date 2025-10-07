Ричмонд
Бролин о завершении карьеры в 28 лет: «Устал от ежедневных тренировок — зацепила идея нового пылесоса. Это отбило желание возвращаться на поле»

— У вас была успешная карьера, но в 28 лет вы решили ее завершить. Почему?

Источник: Спортс"

— Честно говоря, я устал от ежедневных тренировок, а в голове крутились другие проекты. Я всегда был очень любознательным.

— Что вас так заинтриговало?

— Ко мне обратился человек. Он был странным человеком, изобретателем. Он предложил свою новую идею пылесоса.

Меня эта идея зацепила, и я основал с ним компанию. Именно это отбило у меня желание возвращаться на поле.

— Кто-нибудь вас отговаривал от такого шага?

— В то время все говорили мне, что в 28 лет еще рано завершать карьеру, но я отвечал: «Все зависит от того, что ты делал эти 28 лет».

Я многого добилась в карьере. А жизнь слишком коротка, чтобы заниматься скучными делами. Я не делаю то, что мне не нравится, — сказал Томас Бролин, бывший футболист «Пармы», «Лидса», «Кристал Пэлас», обладатель Кубка Италии, Суперкубка УЕФА и Кубка УЕФА.