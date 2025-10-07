Ирматов опроверг зарплату Каннаваро в 4 млн евро в год в сборной Узбекистана. Контракт с тренером подписан по схеме «2+3»

В прессе появлялась информация, что зарплата тренера составит примерно от 3,5 до 4 миллионов евро в год.
«Зарплата Каннаваро — не 4 миллиона евро и даже не половина этой суммы. Однако по взаимной договоренности мы решили не раскрывать точные условия контракта», — сказал первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов.
Ирматов уточнил, что с тренером подписан контракт по схеме «2+3».
Функционер также поблагодарил Сречко Катанца, Тимура Кападзе и других тренеров, внесших вклад в выход сборной Узбекистана на чемпионат мира.