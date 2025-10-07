Холанд заявил, что находится в лучшей форме в жизни: «Никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас. Нужно поблагодарить сына — я расслабляюсь, когда прихожу домой»

После матча норвежский форвард ответил на вопрос о том, находится ли он в лучшей в форме в жизни.
"Можно сказать, что да, потому что я еще никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас. Поэтому да, так можно сказать.
Честно говоря, с появлением ребенка мне стало даже лучше, потому что я отключаюсь от реальности. Я совсем не думаю о футболе, хотя, будучи молодым, думаешь о разном и, возможно, немного волнуешься за разные вещи.
Но когда я прихожу домой, я еще больше расслабляюсь, поэтому думаю, что мне нужно поблагодарить своего сына!" — сказал Эрлинг Холанд.